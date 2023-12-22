Джон Кирби прокомментировал организацию мероприятий по голосованию избирателей за главу России.

В американской администрации при президенте Джо Байдене намерены внимательно следить за ходом президентских выборов в России. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник пояснил СМИ, что будет неправильным говорить о выборах в России как о честных и свободных. При этом он счел нелегитимными выборы главы государства на тех территориях, которые власти США называют украинскими землями. В Вашингтоне не признают результаты этого голосования на таких участках.

Мы будем следить и наблюдать за тем, что из этого получится. Посмотрим, что произойдет в выходные. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

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Фото и видео: YouTube / CBS News