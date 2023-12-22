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В США заявили, что будут внимательно следить за ходом выборов в России

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Джон Кирби прокомментировал организацию мероприятий по голосованию избирателей за главу России.

В американской администрации при президенте Джо Байдене намерены внимательно следить за ходом президентских выборов в России. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник пояснил СМИ, что будет неправильным говорить о выборах в России как о честных и свободных. При этом он счел нелегитимными выборы главы государства на тех территориях, которые власти США называют украинскими землями. В Вашингтоне не признают результаты этого голосования на таких участках.

Мы будем следить и наблюдать за тем, что из этого получится. Посмотрим, что произойдет в выходные.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. 

США: предложение ХАМАС по заложникам вписывается в рамки сделки с Израилем.

Фото и видео: YouTube / CBS News

Теги: белый дом, джон кирби, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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