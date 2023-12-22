США: предложение ХАМАС по заложникам вписывается в рамки сделки с Израилем

Джон Кирби рассказал, что инициатива будет обсуждаться в Дохе.

В американской администрации при президенте Джо Байдене считают, что предложение палестинского радикального движения ХАМАС по обмену заложниками с еврейским государством вписывается в рамки той сделки, которая обсуждается в последние месяцы сторонами конфликта. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Иностранный чиновник указал СМИ на то, что боевики просят включить включить женщин, детей, пожилых лиц и пациентов среди израильских заложников в обмен, производящийся в отношении 700 до 1 тысяч палестинцев, содержащихся сейчас в тюрьмах Израиля.

Тот факт, что сейчас в Доху направляется еще одна делегация, тот факт, что это предложение на слуху и о нем ведутся разговоры, это все хорошо. Но будет ли оно в итоге таким, я не знаю, над этим будут работать. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби подтвердил, что власти США не могут поддержать крупную наземную операцию в Рафахе, которая не включает выполнимый план по обеспечению безопасности более миллиона жителей палестинского анклава.

США могут ввести санкции в связи с расширением ВТС РФ и Ирана.

Фото и видео: YouTube / CBS News