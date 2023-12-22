США могут ввести санкции в связи с расширением ВТС РФ и Ирана

Джон Кирби рассказал о заявлении, одобренном "Группой семи".

Власти из американской администрации рассматривают возможность введения дополнительного санкционного давления в связи с расширением военно-технического сотрудничества России и Ирана. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом чиновник прокомментировал решение "Большой семерки" (G7), которая обозначила свою крайнюю озабоченность тем, что в Тегеране якобы рассматривают возможность отправки баллистических ракет и связанных с ними технологий Москве. Страны-члены "Группы семи" призвали воздержаться от такой процедуры.

Мы готовы ответить быстро и скоординировано, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана <...>. Мы рассматриваем целый ряд вариантов, дополнительные санкции будут в числе этих вариантов. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби отказался проводить взаимосвязь с тем, что Вашингтон разрешил Ираку продолжать импортировать электроэнергию с территории Ирана. Он отметил, что исключения из санкций в США проводятся каждый квартал.

Белый дом опроверг сообщения о том, что властям пришлось смягчить речь Харрис о Газе.

Фото и видео: YouTube / CBS News