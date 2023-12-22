Джон Кирби оценил материал NBC.

Американская администрация при президенте Джо Байдене опровергла сообщения в СМИ о том, что Совет национальной безопасности (СНБ) внес изменения в речь вице-президента страны Камалы Харрис о ситуации в секторе Газа, так как первоначальный проект выступления чиновницы содержал более резкие высказывания в отношении еврейского государства. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в при Белом доме Джон Кирби. Спикера попросили прокомментировать соответствующую информацию, распространенную представителями телекомпании NBC. Речь идет о мероприятии, организованном в городе Сельма штата Алабама, организованного 3 марта. Тогда Харрис высказалась за прекращения огня на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАСом.

Я бы обратил ваше внимание на то, что пресс-секретарь вице-президента уже сказала об этой истории и назвала ее недостоверной. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Дополнительно в документе Камалы Харрис содержалось требование к Израилю немедленно пропустить дополнительные грузовики с гуманитарной помощью

Белый дом считает, что оборонительные рубежи ВСУ сдвигаются в "неправильном направлении".

Фото и видео: YouTube / CBS News