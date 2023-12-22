Джон Кирби рассказал о поддержке европейцами и американцами армии киевского режима.

Американская администрация считает, что оборонительные линии Вооруженных сил Украины сейчас смещаются в "неправильном направлении" в связи с продвижением российских войск в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранец заметил, что власти США обеспокоены задержкой выделением Конгрессом дополнительных ассигнований по линии национальной безопасности. Это окажет пагубное влияние на бойцов армии киевского режима, остающихся на поле боя.

Время дать им необходимые средства для самообороны уже прошло. Их оборонительные линии начинают смещаться в неправильном направлении, потому что Россия продолжает продвигаться на запад с территории Донбасса. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Представители СМИ спросили у Джона Кирби спросили о том, обеспокоены ли США по поводу раскола в рядах стран коллективного Запада по ситуации на Украине. Чиновник отметил, что до сих пор Украина пользуется огромной международной поддержкой и солидарностью. В частности, на прошлой неделе Джо Байден провел двухсторонние переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, на которых поднимался и этот вопрос.

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Фото и видео: YouTube / CBS News