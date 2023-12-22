Джон Кирби рассказал о том, в чем нуждается Украина на поле боя.

Американские войска не будут воевать на территории Украины. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ по оценке призыва французского президента Эмманюэля Макрона к международным союзникам "не проявлять трусость". В Вашингтоне заметили, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не просил США и Запад отправлять боевые силы в его страну, а хочет получить только средства и возможности для сражений. Кирби добавил, что на Украине не хотят того, чтобы иностранные войска сражались за страну.

Я не буду анализировать слова президента Макрона. У него определенно есть право и возможность высказывать свое мнение. Я могу говорить только от имени главнокомандующего. Он с самого начала ясно дал понять, что американские войска не будут воевать. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CBS News