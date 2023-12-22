США допустили открытие морского коридора через Кипр для доставки помощи в Газу

Джон Кирби оценил предложения по сбросу гумпомощи жителям сектора Газы.

В американской администрации при президенте Джо Байдене рассматривают вариант создания морского коридора с перевалочным пунктом на территории Кипра для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил прессе, что на текущий момент не может гарантировать, что эта страна будет каким-либо образом задействована в процессе. Однако в еврейском государстве поддерживают инициативу властей США по сбросу гуманитарной поддержке палестинскому населению анклава по воздуху.

Дискуссия о потенциальном морском коридоре, которую мы ведем, опирается на недавние разговоры о возможном использовании Кипра. Я не хочу вдаваться в слишком много подробностей, поскольку идея пока что находится в зачаточном состоянии и предстоит еще много работы. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Сотрудник Белого дома отметил, что власти США видят необходимость в поиске новых, альтернативных вариантов доставки гуманитарной помощи на территорию анклава из-за недавнего удара по группе мирных жителей в юго-западной части Сектора Газы. Однако сейчас у Вашингтоне нет достаточных сведений о том, чтобы изучить утверждения израильской стороны о том, что большинство людей погибли при раздаче гуманитарной помощи из-за давки, а не в связи с совершенными ударами.

Кирби назвал отправку войск на Украину суверенным решением других стран.

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