В Белом доме оценили слова Эмманюэля Макрона.

Возможная отправка войск на Украину - это суверенное решение третьих стран, однако американская администрация и Североатлантический альянс ранее дали понять общественности, что подобных планов у них нет. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Такое заявление чиновник сделал в ответ на то, как власти США отнеслись бы к отправке их союзниками по НАТО войск для поддержки армии киевского режима. Он дал комментарий в отношении высказывания французского президента Эмманюэля Макрона после выступления на парижской конференции.

Столтенберг сам заявил, что у него нет планов или намерений вводить войска, конечно, под эгидой НАТО. Байден с самого начала этого конфликта в полной мере ясно давал понять, что американские войска не будут находиться на Украине для ведения боевых действий. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Вашингтоне заметили, что Эмманюэль Макрон самостоятельно должен говорит о своих войсках и о том, что он хочет или не хочет делать с ними.

Белый дом: РФ может добиться новых территориальных успехов на Украине через месяц-два.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television