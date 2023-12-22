Американская администрация при президенте Джо Байдене полагает, что российские Вооруженные силы могут добиться новых территориальных успехов на территории Украины уже через один или два месяца в том случае, если Вашингтон не возобновит поддержку армии киевского режима. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, чо продвижение армии Москвы ожидается экспертами из США в восточном направлении, а также, предположительно, на юге Украины.
Киев не продолжит получать помощь от США, то очень вероятно, что через месяц-два российские добьются новых территориальных успехов.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Напомним, что Белый дом отправил законодателям на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в стране 1 октября 2023 года. Прежде всего речь идет о поддержке ВСУ и армии еврейского государства (ЦАХАЛ). Также денежные средства должны пойти на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Байдену нужны полномочия для конфискации российских активов, заявил Кирби.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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