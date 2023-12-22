Джон Кирби призвал Конгресс одобрить финансирование ВСУ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене полагает, что российские Вооруженные силы могут добиться новых территориальных успехов на территории Украины уже через один или два месяца в том случае, если Вашингтон не возобновит поддержку армии киевского режима. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, чо продвижение армии Москвы ожидается экспертами из США в восточном направлении, а также, предположительно, на юге Украины.

Киев не продолжит получать помощь от США, то очень вероятно, что через месяц-два российские добьются новых территориальных успехов. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что Белый дом отправил законодателям на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в стране 1 октября 2023 года. Прежде всего речь идет о поддержке ВСУ и армии еврейского государства (ЦАХАЛ). Также денежные средства должны пойти на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Байдену нужны полномочия для конфискации российских активов, заявил Кирби.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television