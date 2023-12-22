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Байдену нужны полномочия для конфискации российских активов, заявил Кирби

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Джон Кирби призвал законодателей обеспечить основу для принятия решений.

Американскому президенту Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США для возможности конфискации суверенных российских активов, которых сейчас у властей страны нет. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник ответил СМИ на вопрос о возможности администрации использовать замороженные российские денежные средства. Эксперт пояснил, что в текущий момент Вашингтон пробует применить "часть" активов РФ совместно с западными партнерами в целях отправки их для восстановления Украины.

Мы все еще нуждаемся в больших законных полномочиях от конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Кирби призвал Путина не вмешиваться в выборы в США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джон кирби, заморозка активов, конфискация активов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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