Байдену нужны полномочия для конфискации российских активов, заявил Кирби

Джон Кирби призвал законодателей обеспечить основу для принятия решений.

Американскому президенту Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США для возможности конфискации суверенных российских активов, которых сейчас у властей страны нет. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник ответил СМИ на вопрос о возможности администрации использовать замороженные российские денежные средства. Эксперт пояснил, что в текущий момент Вашингтон пробует применить "часть" активов РФ совместно с западными партнерами в целях отправки их для восстановления Украины.

Мы все еще нуждаемся в больших законных полномочиях от конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Кирби призвал Путина не вмешиваться в выборы в США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television