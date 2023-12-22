Кирби призвал Путина не вмешиваться в выборы в США

В Белом доме оценили признание главы России о Байдене.

Действующая американская администрация активно противодействует России и намерена продолжать это делать. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник оценил слова российского президента Владимира Путина о том, что властям страны было бы комфортнее работать с лидером Джо Байденом на должности главы США. По мнению спикера в Вашингтоне, уже не раз страна демонстрировала оппоненту, что готова оказать сопротивление тому, что делает Россия. Кирби призвал Кремль не вмешиваться во внутренние выборы в США.

Я думаю, господин Путин очень хорошо знает, что эта администрация делает, чтобы противостоять российскому злонамеренному влиянию в мире и, конечно, тому, что она делает на Украине. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Кирби: договоренности о контакте РФ и США в свете выводов Вашингтона по угрозе еще нет.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

