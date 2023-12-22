Кирби: договоренности о контакте РФ и США в свете выводов Вашингтона по угрозе еще нет

В Белом доме рассказали о поручении Байдена к коллегам по российской угрозе.

Договоренности о новом контакте между российской и американской сторонами по поводу якобы разрабатываемого Москвой противоспутникового оружия еще нет. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Дополнительно иностранный чиновник ответил на вопрос о доверии к России по указанной теме. Спикер заметил, что послужной список Вашингтона, в деле, касающемся РФ, "довольно хорошо известен". Кирби пояснил свою мысль, сказав, что не стоит слепо доверять Кремлю, поэтому власти США не доверяют всему, что исходит оттуда. Вместо этого эксперты наблюдают за действиями, анализируют их и уже на этой основе принимают решения.

Я ограничен в том, что могу раскрывать о природе этой угрозы. Могу подтвердить, что это касается противоспутниковых средств, которые разрабатывает Россия. Мы пошли на контакт, но не договорились на этом этапе о действительных переговорах. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби уточнил, что глава государства Джо Байден передал распоряжение американской администрации вступить в прямой диалог с Россией по поводу предполагаемой российской разработки противоспутникового оружия.

Кирби: крупная операция ВС Израиля в Рафахе обернулась бы катастрофой.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television