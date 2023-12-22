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Кирби: крупная операция ВС Израиля в Рафахе обернулась бы катастрофой

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В Белом доме призвали обеспечить мирным жителям анклава Палестины безопасность.

Крупная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах, расположенного в южной части сектора Газа в отсутствие плана защиты мирного населения обернулась бы катастрофой для Ближнего Востока. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник отметил, что в Вашингтоне настаивают на том, чтобы операция в Рафахе еврейским государством проводилась лишь при условии наличия плана защиты укрывающихся там гражданских лиц.

В отсутствие такого плана крупная операция в Рафахе обернулась бы катастрофой. Мы продолжаем обсуждать с нашими израильскими партнерами, как мог бы выглядеть такой план.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Дополнительно в американской администрации отвергли высказывания заместителя генерального секретаря Всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, который ранее назвал радикальное палестинское движение ХАМАС "политическим движением", а не "террористической организацией". Джон Кирби напомнил СМИ о том, что ХАМАС это "террористическая организация", так как его члены стремятся стереть Израиль с лица земли.

Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, ближний востокэсектор газа, джон кирби, израиль, рафах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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