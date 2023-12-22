Джон Кирби призвал Конгресс выделить деньги для ВСУ.

Населенный пункт Авдеевка в скором времени может перейти под контроль российских Вооруженных сил. Такой информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник добавил, что многом такое печальное положение для армии киевского режима связано с дефицитом боеприпасов, которыми располагает ВСУ. А этот сценарий стал возможен в связи с неспособностью Вашингтона отправить коллегам дополнительные пакеты с военной помощью.

К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль ВС РФ. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби добавил, что так как американский Конгресс не одобрил запрос о новом финансировании Вооруженных сил Украины, то власти страны не могут помочь ВСУ в текущий момент.

США заявили, что не намерены нарушать запрет на размещение оружия в космосе.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television