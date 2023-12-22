США заявили, что не намерены нарушать запрет на размещение оружия в космосе

Джон Кирби оценил итоги недавнего брифинга для Конгресса США по угрозе стране.

В американской администрации не намерены нарушать международное соглашение о запрете на размещение оружия в космическом пространстве. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

Мы являемся подписантами данного соглашения, мы относимся к своим обязательствам по данному соглашению очень серьезно, и у нас нет намерения его нарушать. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали читателям о том, что законодателям США на секретном брифинге при участии советника главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана могли рассказать о якобы планах Москвы о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования его против иностранных спутников.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television