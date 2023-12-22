Белый дом: присутствие лидеров ХАМАС на юге Газы подвергает население опасности

Джон Кирби рассказал о том, что радикалы бежали на юг палестинского анклава.

Присутствие в южной части сектора Газа лидеров радикального палестинского движения ХАМАС подвергает опасности находящееся там гражданское население. Такой информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что власти США подтверждают сложность проведения любой военной операции, которая проводится в закрытом пространстве, плотно заселенном гражданскими лицами. В частности, такой территорией считается город Рафах.

Нам известно, что лидеры ХАМАС бежали в южные районы сектора Газа после того, как Израиль выдавил их с севера. Мы призываем Израиль проявлять осторожность при преследовании лидеров ХАМАС на юге. Джон Кирби, сотрудник СНБ

США не видят признаков скорого начала боевых действий между Венесуэлой и Гайаной.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television