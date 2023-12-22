США не видят признаков скорого начала боевых действий между Венесуэлой и Гайаной

Джон Кирби рассказал о ситуации в Латинской Америке.

В американской администрации на текущий момент не видят признаков скорого начала боевых действий в районе государственной границы между Венесуэлой и Гайаной. Такой информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник отметил, что власти страны следят за обстановкой в данном регионе. Эксперты видели данные о том, что Венесуэла якобы наращивает военные силы в районе границы с Гайаной.

Любые перемещения военных Венесуэлой были очень небольшими по численности, масштабам и охвату. Мы не видим свидетельств того, что там вскоре будут боевые действия или что венесуэльские ВС смогут провести там какие-либо значимые действия. Джон Кирби, сотрудник СНБ

Напомним, что издание The Wall Street Journal опубликовала утверждение о том, что Венесуэла якобы стягивает военную технику к границе района Гайана-Эссекибо.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television