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Белый дом не комментирует решение по использованию TikTok в предвыборной кампании Байдена

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Джон Кирби переадресовал вопрос СМИ к предвыборному штабу Байдена.

В американской администрации при президенте Джо Байдене отказались комментировать данные о том, что китайская социальная сесть TikTok используется в предвыборной кампании. Такой информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что TikTok ради обеспечения национальной безопасности запрещен для использования на правительственных электронных устройствах.

Мне придется направить вас в предвыборный штаб по поводу этого решения... Это действительно связано с опасениями по поводу сохранности данных и потенциального неправомерного их использования.

Джон Кирби, сотрудник СБН

Напомним, что информационный портал Axios 12 февраля сообщил читателям о том, что предвыборный штаб члена Демократической партии, главы государства Джо байдена начал использовать TikTok для привлечения молодого поколения в преддверии местных президентских выборов, намеченных на осень 2024 года. 

Белый дом: Байден не сомневается, что глава Пентагона продолжит исполнять свои обязанности.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джо байден, предвыборная кампания, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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