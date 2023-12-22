Белый дом: Байден не сомневается, что глава Пентагона продолжит исполнять свои обязанности

Джон Кирби оценил состояние шефа Пентагона после госпитализации.

Американский президент Джо Байден не сомневается в том, что министр обороны страны Ллойд Остин продолжит исполнять свои должностные обязанности, несмотря на проблемы со здоровьем. Такой информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, опасается ли лидер государства, что шеф Пентагона больше не сможет выполнять работу в связи с его состоянием.

Вовсе нет. Джон Кирби, сотрудник СНБ

Напомним, что министр обороны США отменил собственную поездку в Брюссель для участия в заседании контактной группы по Украине и встреч с натовскими коллегами. В воскресенье, 11 февраля военное ведомство в Вашингтоне проинформировало общественность, что Ллойд Остин был помещен в отделение интенсивной терапии медицинского центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television