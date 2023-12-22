Джон Кирби прокомментировал смену военного руководства на Украине.

В американской администрации готовы работать с любым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Такой информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В США заметили, что решения относительно смены военного руководства принимаются исключительно Владимиром Зеленским.

Не обеспокоены стабильностью Украины в результате. Мне не известно о каких-либо контактах на высоком уровне между американскими и украинскими чиновниками <...>, предшествовавших этому решению Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби назвал ложью утверждения о том, что США тем или иным образом одобряли или противились решению об отставке Валерия Залужного.

В США сомневаются, что интервью Карлсона с Путиным повлияет на поддержку Конгрессом Киева.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News