Джон Кирби оценил работу главы США с Конгрессом США по поводу дополнительного финансирования ВСУ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене выражает сомнение в том, что интервью местного журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным, которое вышло в эфире 8 февраля, повлияет на решение Конгресса США поддерживать киевский режим. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что глава государства после встреч с политическими лидерами законодательного органа страны уверен в том, что Палата представителей решительно выступает "за" помощь ВСУ. В СНБ Белого дома не думают, что телевизионное интервью способно изменить такую позицию.

Мы убеждены, что на Капитолийском холме существует крепкая двухпартийная поддержка Украины. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом не видит альтернативы законопроекту о дальнейших ассигнованиях для Украины у США.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News