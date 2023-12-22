Джон Кирби снова рассказал, что финансирование для ВСУ у США закончилось.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не видит альтернатив законопроекту о дальнейших бюджетных ассигнованиях для оказания помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, есть ли какие-то иные предложения от властей США по теме. Он пояснил, что запрос правительства от октября 2023 года был тщательно отработан и это то, что нужно сделать законодателям.

Он был тщательно выверен, мы подошли к нему осмысленно в результате обсуждения с нашими украинскими коллегами. Мы считаем, что он нужного объема и является верным средством доставки им помощи. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме добавили, что представители как Республиканской, так и Демократической партий в обеих палатах Конгресса США до сих пор поддерживают киевский режим. Джон Кирби призвал законодателей одобрить финансирование, необходимое США для работы в сфере сохранения национальной безопасности.

Кирби вышел из себя в Белом доме.

Фото и видео: YouTube / Reuters