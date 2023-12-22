Кирби вышел из себя в Белом доме

Кимберли Халкетт смогла устроить перепалку с сотрудником СНБ США из-за Ближнего Востока.

Координатор США по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома при президенте Джо байдене Джон Кирби устроил перепалку с журналистом телеканала "Аль-Джазира" Кимберли Халкетт на брифинге в вашингтонской администрации. Авторы телеканала FOX News отметили, что "резкая перепалка" произошла на регулярной пресс-конференции из-за действий американской администрации на Ближнем Востоке. По данным FX, корреспондентка начала "давить" на Кирби в контексте того, мог ли глава государства отдать приказ об ударах по хуситам в Йемене без одобрения законодателей из Конгресса страны. В США отметили, что лидер Белого дома обладает таким правом согласно действующей конституции. Однако политик и его сотрудники будут информировать палату представителей и сенат о любых предпринятых решениях.

Американские журналисты отметили, что Джон Кирби был "явно раздражен", когда Кимберли Халкетт после этого высказывания со стороны чиновника заявила, что народ стран "недоволен" действиями президента Джо Байдена. Обстановка на мероприятии обострилась еще больше, когда корреспондентка задала вопрос о том, учитывает ли лидер Белого дома свой политический рейтинг при изучении вариантов действий в регионе конфликта. После этого Джон Кирби перебил девушку. Он напомнил, что "главнокомандующий не смотрит на опросы" в то время пока занимается "защитой" Вооруженных сил США. По мнению сотрудника СНБ, любое противоположное предположение является для главы государства "оскорбительным". В результате дискуссии и резкий обмен мнениями прекратился из-за вмешательства в спор пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Фото и видео: FOX News