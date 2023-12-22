США назвали безрассудной риторику израильских чиновников о сокращении территории Газы

Джон Кирби считает, что Тель-Авив прислушается к Вашингтону.

Американская администрация считает безрассудной и подстрекательской риторику отдельных должностных лиц Израиля о необходимости сокращения территории сектора Газа, а также возобновления строительства поселений еврейского государства в палестинском анклаве. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник пояснил СМИ, что эти слова от властей Израиля не означают, что руководство не прислушивается к мнению и позиции со стороны США.

Некоторые из высказываний и формулировок, приписанных некоторым министрам, безответственные, безрассудные и подстрекательские. Конечно, это не соответствует нашей решительной политической позиции. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чичто слова отдельных чиновников не означают, что израильские власти не прислушиваются к советам Вашингтона и не говорят о том, что между Израилем и США не существует открытых линий связи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его правительством. Джон Кирби не видит того, чтобы местные министры были невосприимчивыми.

Байден рассматривает варианты ответа на удар по силам США в Иордании.

Фото и видео: YouTube / The White House