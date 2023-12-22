Байден рассматривает варианты ответа на удар по силам США в Иордании

Глава США оценили реакцию, на которую готовы пойти в Вашингтоне по ситуации в Иордании.

Американский президент Джо Байден рассматривает возможные варианты действий в связи с ударом по Вооруженным силам США в Иордании. При этом ответная реакция на трагеди. последует в выбранное Вашингтоном время. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник пояснил, что решение будет принято главой государства и при полном осознании того, что те группировки, которые поддерживает Тегеран, лишили жизни американских военнослужащих.

Он дважды встречался со своей командой по национальной безопасности - вчера и сегодня. Он взвешивает имеющиеся у него варианты. Как он заявил вчера, мы ответим в соответствии с нашим графиком в выбранное нами время. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом признал, что не знает, направлял ли Иран удар по силам США в Иордании.

Фото и видео: YouTube / The White House