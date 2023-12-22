Белый дом признал, что не знает, направлял ли Иран удар по силам США в Иордании

Джон Кирби прокомментировал причастность Тегерана к трагедии в Иордании.

Американская администрация при президенте Джо Байдене признала, что не располагает информацией, позволяющей сделать вывод о том, направляли ли иранские власти воздушный удар по войскам США в Иордании. Однако ранее ответственность за трагедию Вашингтон фактически возложил на Тегеран. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник прокомментировал прессе вопросы о предполагаемых виновных в нападении на ВС США на Ближнем Востоке.

До какой степени это направлялось из Тегерана, сказать не могу. Они поддерживают эти группировки, предоставляют им ресурсы, снабжают вооружениями, обучают. Безусловно, не отговаривают от осуществления таких атак. <...> Ясно, что ответственность уместно возложить на лидеров в Тегеране. Джон Кирби, сотрудник СНБ

Чиновник полагает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) заинтересован в совершении вылазок против американцев в регионе. Ранее, непублично Вашингтон не передавал Тегерану посланий в свете удара по силам США в Иордании.

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Фото и видео: YouTube / The White House

