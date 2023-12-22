Белый дом пригрозил к апрелю возобновить санкции против Венесуэлы

Джон Кирби считает, что все зависит от Николаса Мадуро.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля 2024 года на выполнение договоренностей с оппозицией. В противном случае Вашингтон может решить возобновить действие санкционного давления. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что в октябре 2023 года латиноамериканская страна взяло на себя определенные обязательства, касающиеся относительно оппозиционных политических движений, в также проведения честных и свободных выборов.

И они не предприняли этих действий. Теперь, соответственно, у них есть время до апреля на то, чтобы это сделать. Так что у нас есть варианты действий. Я не стану сейчас анонсировать какие-либо из них. У нас, безусловно, есть варианты действий, касающиеся санкций и подобных вещей, которые мы можем предпринять. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Дополнительно сотрудник СНБ ответил на вопрос о том, можно ли сейчас уверенностью сказать о том, что США не возобновят ограничительные меры в отношении Венесуэлы при выполнении указанных требований. Джон Кирби отметил, что ситуация будет зависеть от того, что сделает президент Николас Мадуро.

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Фото и видео: YouTube / The White House