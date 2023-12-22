В Белом доме не видят признаков геноцида в Газе

Джон Кирби оценил постановление МУС.

В американской администрации не усматривают признаков совершения геноцида в секторе Газа со стороны Армии обороны Израиля. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Таким образом в США прокомментировали решение, которое вынес Международный уголовный суд при Всемирной организации против еврейского государства.

Мы не видели признаков, подкрепляющих утверждение о намерении совершения геноцида или действиях такого рода. У нас нет свидетельств того, что это происходит. У нас нет свидетельств того, что они преднамеренно пытаются уничтожить народ в Газе. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме обратили внимание на то, что МУС не приходил к заключению о геноциде в палестинском анклаве. Дополнительно Джон Кирби раскритиковал высказывания тех представителей израильского руководства, которые говоря о коллективной ответственности населения в Газе за вылазки радикального движения ХАМАС.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television