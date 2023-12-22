Белый дом: встреча Салливана и Ван И станет продолжением дискуссий лидеров США и КНР

Джон Кирби раскрыл подробности мероприятия.

Встреча помощника американского президента Джо байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана с главой китайского министерства по иностранным делам Ван И станет продолжением дискуссий лидера Белого дома и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Чиновник отметил, что стороны работают над поиском путей улучшения отношений друг с другом. Однако Джейк Салливан в рамках общения с коллегой планирует твердо заявлять и отстаивать позиции властей США, по которым страна не согласна с Пекином.

Напомним, что рабочая встреча Салливана и Ван И запланирована на 26-27 января. Мероприятие состоится в Бангкоке во время поездки помощника президента США в Таиланд. МИД КНР также подтвердил встречу и сообщил, что в ходе двусторонних переговоров будет обсуждаться тайванский вопрос.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television