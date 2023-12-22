Белый дом: разногласия по Газе не нанесут долгосрочного ущерба отношениям США и ЮАР

Джон Кирби оценил обвинения отношении Израиля в геноциде в Секторе Газа.

Расхождения позиций по региональному конфликту между Израилем и Палестиной, а также подача ЮАР иска против еврейского государства в Международный суд ООН не нанесут долгосрочного ущерба отношениям Вашингтона и Претории. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник добавил, что власти США продолжают работу по развитию отношений с африканскими государствами.

Я не думаю, что наши разногласия по поводу обоснованности иска наносят какой-либо долгосрочный ущерб нашим двусторонним отношениям с ЮАР. Мы просто не согласны в этом вопросе. Точка. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон не воспринимает судебный иск ЮАР против Израиля как действие, направленное против себя. Джон Кирби рассказал, что страна отправила запрос, основываясь на утверждениях о том, что, по их мнению, Израиль совершает геноцид в Секторе Газа.

США заявили, что не могут согласиться с данными России и Украины по Ил-76.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television