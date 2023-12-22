США заявили, что не могут согласиться с данными России и Украины по Ил-76

Джон Кирби оценил трагедию, произошедшую под Белгородом.

В американской администрации заявили, что США не располагают достаточными данными для того, чтобы согласиться с российской или украинской версиями по ситуации со сбитым самолетом Ил-76 в Белгородской области. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

Было бы безответственно спекулировать, я попросту не готов подтвердить достоверность этих сообщений. Поймите, российская сторона говорит одно, украинская - другое. У нас попросту недостаточно информации. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В США хотят, чтобы Китай оказал влияние для прекращения поставок оружия хуситам.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television