В США хотят, чтобы Китай оказал влияние для прекращения поставок оружия хуситам

Джон Кирби прокомментировал влияние КНР на Иран.

В американской администрации хотели бы, чтобы Китай использовал свое влияние на Ближнем Востоке для прекращения поставок вооружений мятежному движению йеменских хуситов. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник уверен в том, что у властей из Пекина есть определенное влияние на Тегеран.

У них есть возможность вести обсуждение с иранскими лидерами, которое не можем вести мы. Поэтому, как мы неоднократно заявляли, мы бы приветствовали конструктивную роль Китая, который использовал бы, как мы знаем, имеющиеся у него влияние и доступ. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что в ночь на 12 января Вооруженные силы США и Великобритании применили самолеты, корабли и подводные лодки для того, чтобы впервые совершить воздушные удары по объектам хуситов, размещенным в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями для Вашингтона стали места дислокации ракет и беспилотников, радиолокационные станции.

В Белом доме назвали адекватным запрос на 61 миллиард долларов для Украины.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television