В Белом доме назвали адекватным запрос на 61 миллиард долларов для Украины

Джон Кирби отметил, что США не хотят вести обсуждения с Конгрессом публично.

Белый дом считает запрос на 61 миллиард долларов для Вооруженных сил Украины "адекватным" и хочет, чтобы американские законодатели из Конгресса его рассмотрел.Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, могут ли власти страны снизить запрашиваемую денежную сумму ради того, чтобы повысить свои шансы на преодоление республиканской оппозиции. Спикер пояснил, что администрация не настроена вести переговоры по теме в публичном пространстве.

Мы считаем, что это был адекватный запрос, и хотим, чтобы этот запрос был рассмотрен. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

США: ближайшие пара месяцев будут критически значимы для Украины.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television