США: ближайшие пара месяцев будут критически значимы для Украины

Джон Кирби прокомментировал требование Майка Джонсона к Белому дому по Украине.

Ближайшие пара месяцев будут иметь критическое значение для Украины. Такое мнение огласил в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник рассказал о перспективах выделения Конгрессом дополнительного финансирования для властей и армии киевского режима. Он отметил, что ВСУ придется сделать трудный выбор относительного того, какое оружие им придется использовать, так как солдаты и командование не знает, когда им ждать следующих военных поставок от международных союзников.

Если вы считаете, что бои прекратятся из-за того, что идет снег, то подумайте еще раз... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Также Джон Кирби оценил высказывания спикера Палаты представителей американского Конгресса, члена Республиканской партии от штата Луизиана Майка Джонсона. Законодатель ранее потребовал от Белого дома изложить стратегические цели США в украинском кризисе. В Вашингтоне отметили, что администрация четко и последовательно с самого начала регионального конфликта ставила политиков в известность о том, что власти страны делают для ВСУ, чтобы они могли достичь успеха на поле боя.

США не могут подтвердить достоверность испытания КНДР подводной системы ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / The White House