США не могут подтвердить достоверность испытания КНДР подводной системы ядерного оружия

Джон Кирби считает, что Северная Корея занимается провокациями в регионе.

Американская администрация при президенте Джо Байдене пока что не может подтвердить достоверность сообщений о проведении руководством Северной Кореи испытания подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23". Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Эксперт уточнил, что действия Пхеньяна говорят США о продолжении провокационной деятельности КНДР и наращивании передового военного потенциала. Чиновник уверен в том, что такую политику страна на Корейском полуострове проводит ради того, чтобы иметь возможность осуществлять угрозы в отношении соседних государств и всего региона в целом.

Мы поддерживаем контакт с нашими партнерами в Южной Корее, выясняем, какой информацией они обладают. Я не могу подтвердить заявления Северной Кореи о том, что они действительно испытали данное оружие. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television