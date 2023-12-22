Белый дом рассчитывает, что одобренных Конгрессом $61 млрд для Украины хватит на весь год

Джейк Салливан прокомментировал выделение США дополнительной помощи для ВСУ.

В американской администрации при президенте Джо Байдене рассчитывают, что ассигнованных Конгрессом США денежных средств для Вооруженных сил Украины в объеме 61 миллиарда долларов хватит на весь 2024 год. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Мы рассчитываем, что то количество ресурсов, которое у нас есть сейчас, позволит нам продолжить обеспечивать Украину всем необходимым в течение 2024 года. Джейк Салливан, помощник главы США

Американский президент Джо Байден подписал в среду, 24 апреля, утвержденный законодательным органом страны пакет законов, в том числе об оказании помощи Украине. Ранее, 20 апреля, законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса США, а 23 апреля их утвердил Сенат. Общий объем такого пакета составил 95 миллиардов долларов. В него входит поддержка киевского режима, еще 26 миллиардов долларов для Израиля, а также средства гуманитарной помощи мирному населению в зонах региональных конфликтов.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television