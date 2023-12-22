США вдвое нарастили производство снарядов калибра 155 мм

Джейк Салливан рассказал о готовности страны выпускать еще больше боеприпасов.

Американская администрация при президенте Джо Байдене с начала регионального конфликта на Украине вдвое нарастила производство артиллерийских снарядов калибра 155-миллиметра, но власти страны планирую удвоить этот показатель к концу 2024 года. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

США наращивают свои собственные производственные мощности для поддержки Украины. Например, мы инвестируем в наше внутреннее производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон таким образом за счет собственного производства сможет обеспечить для международных союзников на Украине оперативные и значительные поставки боеприпасов.

В США допустили, что РФ вскоре добьется новых территориальных успехов на Украине.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television