Джейк Салливан оценил ситуацию на поле боя для ВСУ.

В американской администрации при президенте Джо Байдене допускают, что Россия добьется в ближайшие недели новых территориальных успехов на территории Украины. Такую точку зрения закрепил на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник пояснил СМИ, что выделение денежных средств на передачу армии киевского режима вооружений является "хорошей новостью для Украины". Однако он признал факт того, что на поле боя ВСу п-прежнему находятся под сильным давлением.

Разумеется, возможно, что Россия добьется в ближайшие недели дополнительных тактических успехов. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан отметил, что властям страны потребуется некоторое время на то, чтобы "вылезти из ямы, образовавшейся за шесть месяцев" прежде, чем члены Конгресса США все же одобрили партнерам дополнительное финансирование.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television