США ожидают от Израиля тщательного расследования по массовому захоронению в Хан-Юнисе

Джейк Салливан оценил сообщения СМИ об очередной трагедии в секторе Газа.

В американской администрации президента Джо Байдена рассчитывают на проведение Израилем тщательного и всеобъемлющего расследования обстоятельств появления массового захоронения на территории медицинского комплекса Насер, расположенного в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее сведения о массовом захоронении иностранный чиновник назвал "крайне тревожными". Сейчас Вашингтон находится в курсе некоторых высказываний, сделанных по теме представителями Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Мы хотим получить ответы и понять, что именно произошло. Но нам нужно получить конкретные данные относительно произошедшего. Мы хотим, чтобы было проведено тщательное и всеобъемлющее расследование, чтобы весь мир и мы в США могли получить исчерпывающий ответ. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан добавил, что "события последних двух недель затруднили" проведение очных консультаций делегатов из США и Израиля по обострению ситуации вокруг города Рафах в палестинском анклаве.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television