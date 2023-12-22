Джейк Салливан оценил готовность Украины выполнять обещание.

В американской администрации при президенте Джо Байдене считают, что киевский режим выполнит данное Вашингтону обещание не применять тактические баллистические ракеты ATACMS производства США за пределами территории Украины. Такую точку зрения закрепил на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник добавил, что на протяжении длительного времени власти страны проверяли выполнение украинскими коллегами данных обещаний касательно применения других систем, включая реактивные системы залпового огня HIMARS.

Они из раза в раз выполняют это обещание применительно к системам, которые мы им уже передали. Поэтому мы уверены, что они будут придерживаться и этих обещаний. Джейк Салливан, помощник главы США

При этом Джейк Салливан не дал прямого ответа на вопрос прессы о том, к каким механизмам могут прибегнуть США дл того, чтобы проверить выполнение обещаний ВСУ о неприменении этих ракет за пределами территории своей страны. В Белом доме подтвердили сведения о том, что глава государства Джо Байден в феврале текущего года распорядился передать Украине существенное количество ракет ATACMS, которые были поставлены армии киевского режима в марте 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television