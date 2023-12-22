Белый дом: Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО

Джейка Салливана спросили у встрече Лаврова и Си Цзиньпина.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не обнаружила доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь российским коллегам в плане ее проведения специальной военной операции. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Но мы выразили нашу обеспокоенность по поводу их вклада в российский оборонно-промышленный комплекс, о чем Блинкен, как мне кажется, весьма убедительно говорил в Европе на прошлой неделе. Джейк Салливан, глава США

Дополнительно представители СМИ попросили спикера прокомментировать встречу главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и председателя Китая Си Цзиньпина в Пекине. Джейк Салливан заметил, что на текущий момент он не может дать характеристику или оценку рабочей встречи Лаврова и Си Цзиньпина, так как не успел ознакомиться с результатами.

В Белом доме настаивают, что к теракту в "Крокусе" причастна только ИГ* (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация).

Фото и видео: YouTube / CNBC Television