Белый дом: Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО

Американская администрация при президенте Джо Байдене не обнаружила доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь российским коллегам в плане ее проведения специальной военной операции. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Но мы выразили нашу обеспокоенность по поводу их вклада в российский оборонно-промышленный комплекс, о чем Блинкен, как мне кажется, весьма убедительно говорил в Европе на прошлой неделе.
Джейк Салливан, глава США
Дополнительно представители СМИ попросили спикера прокомментировать встречу главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и председателя Китая Си Цзиньпина в Пекине. Джейк Салливан заметил, что на текущий момент он не может дать характеристику или оценку рабочей встречи Лаврова и Си Цзиньпина, так как не успел ознакомиться с результатами.
В Белом доме настаивают, что к теракту в "Крокусе" причастна только ИГ* (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация).
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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