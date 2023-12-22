Джейк Салливан оценил обращение депутатов ГД к СК РФ по поводу теракта.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что за терактом в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" стоит исключительно террористическая группировка ИГ* (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация). С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранец прокомментировал прессе решение Следственного комитета России о возбуждении уголовного дела по обращению депутатов Государственной думы о финансировании терроризма со стороны США и других стран коллективного Запада. Расследование чиновник счел "нонсенсом".

Россия знает, что это ИГ совершила теракт в Москве. Мы знаем, что это ИГ совершила теракт в Москве. Все остальное - лишь шум. Джейк Салливан, помощник главы США

Напомним, что российские следователи установили, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию "Бурисма холдингс", действующую на территории Украины, на протяжении последних лет применялись для осуществления террористических актов в РФ других странах ради устранения видных политических и общественных деятелей, нанесения экономического вреда.

Белый дом: ХАМАС еще не дал окончательного ответа на предложения о сделке с Израилем.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television