Белый дом: ХАМАС еще не дал окончательного ответа на предложения о сделке с Израилем

Джейк Салливан назвал реакцию членов ХАМАС не слишком обнадеживающей.

Руководство палестинского радикального движения ХАМАС еще не дало окончательного ответа Вашингтону на предложения о сделке с израильскими властями, поэтому американская администрация добиваются его получения как можно скорее. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник прокомментировал СМИ ситуацию вокруг возможной сделки. В ней стороны конфликта могут договориться об освобождении задержанных заложников, а также о возобновлении действия гуманитарной паузы. Власти США заметили, что они видели официальные высказывания руководителей боевиков по теме, которые считают не слишком обнадеживающими.

Но сегодня утром я разговаривал с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом . У него пока нет ответа от ХАМАС. Я настаивал на том, чтобы он постарался получить от них ответ как можно скорее. Джейк Салливан, помощник главы США

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television