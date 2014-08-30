Politico: в ЕС не исключают приостановку соглашения об ассоциации с Израилем

В западных СМИ говорят о реакции Евросоюза на действия ЦАХАЛ в Секторе Газа.

Европейский союз рассматривает возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем в связи с ситуацией, происходящей вокруг сектора Газа. Соответствующее заявление читателям сделали иностранные журналисты из западного издания Politico. В проекте документа упоминается о том, что страны-члены коллективного Брюсселя обсуждаются меры вплоть до полного прекращения действия соглашения. В том числе оно регулирует торгово-экономическое сотрудничество с еврейским государством. Среди предложенных вариантов у чиновников из Европы есть и частичная приостановка соглашения, включающая в себя прекращение политического диалога с национальным правительством при Биньямине Нетаньяху.

Авторы публикации заметили, что приостановка торговой части соглашения отменит преференции для израильских товаров на региональном рынке ЕС. Положение может быть принято квалифицированным большинством голосов в Совете ЕС, что делает такой вариант более вероятным. В СМИ говорится о том, что дополнительно рассматриваются ограничения участия Израиля в европейских научных и образовательных программах, таких как Erasmus, а также санкции в сфере технологического сотрудничества.

Ожидается, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные меры 15 июля. В этот же день Израиль должен представить отчет об улучшении гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Фицо: соглашение с ЕК о газе из РФ должно исключать негативные последствия для Словакии.

Фото: pxhere.com