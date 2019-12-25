В Словакии снова отклонили проект 18-го пакета санкций в отношении России.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен достичь с Европейской комиссией (ЕК) соглашения, исключающего негативные для республики последствия запрета на импорт российского газа в региональное содружество с 1 января 2028 года. Иностранный политик подтвердил СМИ информацию о том, что существуют расхождения во взгляда с коллективным Брюсселем по импорту энергетических ресурсов из Москвы. Словаки снова заблокировала принятие новых антироссийских санкций в 18-ом пакете.

По некоторым спорным темам мы приближаемся к соглашению, а по некоторым темам мы еще далеки от этого. Я хочу достичь скорейшего соглашения с ЕК, которое обеспечило бы такую коррекцию предложения об остановке потока российского газа, чтобы мы были защищены от самых худших последствий. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Он подтвердил, что Словакия из-за расхождений с ЕК по вопросу об импорте газа из РФ вновь заблокировала принятие новых антироссийских санкций ЕС. "Отказываемся просто так голосовать за 18-й пакет санкций. Обусловливаем [согласие голосовать] устранением наших опасений, касающихся цен на газ, его доставки и компенсации ущерба, который будет нанесен нам остановкой потока российского газа с 1 января 2028 года. Так как этого не произошло, то и вчера наш посол в Брюсселе получил инструкцию 18-й пакет санкций не поддержать", - отметил премьер. Между тем Фицо не привел детали переговоров об урегулировании разногласий между Словакией и ЕК.

Politico: Словакия требует уступок от ЕС для отказа от импорта газа из России.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico