FT: перемирие с США позволило хуситам подготовиться к атакам в Красном море

Журналисты рассказали о том, как режим прекращения огня повлиял на запасы боевиков Ближнего Востока.

Йеменские хуситы сумели перегруппироваться, а также тщательно подготовиться к нанесению новых ударов по гражданским судам в акватории Красного моря после достижения в начале мая 2025 года с Вашингтонской администрацией соглашения о режиме прекращении огня. Ранее документ положил конец серии разрушительных ударов Пентагона по позициям и складам боевиков. Соответствующее заявление сделали журналисты из иностранной газеты Financial Times (FT) со ссылкой на собственных экспертов. Руководитель консультативного отдела экспертов по морской безопасности британской компании EOS Risk Group Мартина Келли заметил в статье, что последние нападения хуситов были "гораздо более агрессивными", чем предыдущие, так как они успели пополнить запасы противокорабельных ракет и морских беспилотников.

В СМИ добавили со ссылкой на сотрудника британской компании по управлению морскими рисками Ambrey Роберта Питерса, что в отсутствие американских военнослужащих в той части Красного моря, где они находились раньше с авианосцами, у ближневосточных мятежников сейчас "полная свобода действий" для нападений на корабли. Ранее хуситы взяли на себя ответственность за атаку на коммерческое судно Magic Seas, которое транспортирвало металл и удобрения в Красном море.

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Фото: Financial Times