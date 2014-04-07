Financial Times: Лихтенштейн столкнулся с кризисом трастовых фондов из-за санкций против РФ

Экономисты обеспокоены тем, что фондами теперь некому управлять.

Национальное правительство Лихтенштейна сформировало экстренную рабочую группу для урегулирования ситуации с трастовыми фондами. Деятельность последних была заблокирована из-за введения антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Соответствующей информацией с аудиторией поделились журналисты из иностранного издания Financial Times. В СМИ указали, что под ограничения попали несколько компаний, заподозренных в связях с гражданами РФ. Под давлением со стороны американской администрации которая пригрозили вторичными санкциями, Управление финансовых рынков Лихтенштейна рекомендовало управляющим в организациях прекратить сотрудничество с российскими клиентами. В профильном ведомстве пояснили, что речь идет об единственном способе по снижению рисков. В результате массовой отставки директоров трастовые фонды остались без управления и теперь оказались в подвешенном состоянии. Один из местных юристов, представляющий интересы нескольких таких фирм, заявил в интервью прессе, что речь идет о многомиллиардных активах, доступ к которым затруднен. При этом до сих пор не найдено эффективное решение по дальнейшему управлению.

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