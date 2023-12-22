В День защиты детей более 25 тысяч петербуржцев приняли участие в Зелёном Марафоне Сбера

Традиционно Зеленый Марафон – это еще и благотворительное событие.

В большом спортивно-семейном 11-м Зелёном Марафоне, который прошел в День защиты детей в Приморском парке Победы Северной столицы, приняли участие более 25 тысяч человек.

В этом году в Петербурге на забег зарегистрировались более 25 тысяч любителей спорта, причём слоты были разобраны за рекордные два дня. 4,2 или 10 километров – одну из таких дистанций выбирали для забега взрослые, а детская трасса составила 420 м.

Традиционно Зеленый Марафон – это еще и благотворительное событие. В этом году Сбер совместно с фондом "Вклад в будущее" организовал сбор денежных средств в пользу детей с ментальными особенностями и опытом сиротства, чтобы они смогли подготовиться к школе. Деньги будут направлены на оплату индивидуальных занятий с квалифицированными педагогами. Если в прошлом году в рамках Зеленого Марафона люди по всей стране пожертвовали порядка 12 млн рублей, то в этот раз общий объем благотворительных взносов уже превысил 27 млн рублей. И это ещё не предел – акция продолжится до 1 сентября 2024 года, и у каждого есть шанс поучаствовать в ней (подробности на сайте Зеленого Марафона).

Пока спортсмены пробовали себя на прочность, гости праздника смогли покрутить педали эковелосипеда, который превращает пластиковые крышки в материал для дальнейшей переработки, поучаствовать в настоящем чемпионате по футболу для детей и даже залезть на скалодром. Эти и другие площадки организовали партнёры Сбера.

Главная цель Зеленого Марафона, как мне кажется, - это возможность провести с семьёй время на свежем воздухе и всем вместе заняться спортом. Я сегодня бежал с дочерьми, и многие сюда пришли с мужьями, женами, детьми. Это действительно марафон для всей семьи. Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Зеленый Марафон сегодня проходит в 60 городах России: от Южно-Сахалинска до Калининграда. И Сбер создал праздник на каждой площадке. В Петербурге для наших гостей мы подготовили много развлекательных программ. Кроме того, мы предлагаем всем желающим принять участие в благотворительном проекте - некоторые дошкольники сложнее адаптируются к школе, чем их сверстники, и мы сможем помочь им социализироваться. Я и сам поучаствовал в акции, и рекомендую всем. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сегодня на старт Зеленого Марафона вышли более 5000 человек. Это один из крупнейших забегов по численности в Санкт-Петербурге. Я благодарен коллегам из Сбербанка за такую качественную организацию. Спасибо, что вы не только пример для своих коллег, но и популяризируете здоровый образ жизни и культуру спорта на всю страну. Антон Шантырь, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Заслуженный мастер спорта России

Я считаю, что подобные спортивные мероприятия объединяют людей в одну огромную городскую семью. Больше спорта, больше улыбок, больше общения - это круто! Наталья Антюх, российская легкоатлетка, неоднократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России

Все участники Зелёного Марафона Сбера застрахованы компанией СберСтрахование от травм на время забега. Страховой полис не нужно было оформлять отдельно – он включён в пакет участника. Страховая сумма для каждого из спортсменов составила 500 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Сбера