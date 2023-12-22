"Не верьте": генерал ВСУ сделал тревожное заявление про оборону Киева

Сергей Кривонос оценил выступления Владимира Зеленского о защите Киева.

Видеороликам, посвященным оборонительным сооружениям вокруг украинской столицы, а также высказываниям лидера киевского режима Владимира Зеленского о защите города верить нельзя. Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью для местного YouTube-канала "Фабрика Новостей". Иностранный специалист заметил, что глава государства только озвучивает те речи, которые ему предоставляют его спичрайтеры, хотя на самом деле политик очень далек от понимания обстановки и военной сферы.

Что касается мощных видео, мы такие же мощные видео смотрели и по Харькову, и слышали заявления Зеленского, что все будет хорошо, поэтому не верьте надписям на стенах и заборах, а смотрите, что за заборами. Сергей Кривонос, экс-генерал ВСУ

"Кто это сделал?" Генерал ВСУ выругался в эфире из-за Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин