Сергей Кривонос прокомментировал состояние фортификационных сооружений Украины около столицы.

Киевский режим в лице лидера Владимира Зеленского и менеджеров его администрации строит низкокачественные укрепления на приграничных территориях. Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью для местного YouTube-канала "Прямой". Иностранный специалист заметил, что если бы украинские власти вместе с "чудо-менеджерами" правильно подготавливали экономическую систему и армию к сражениям, то вопрос о легитимности политика после 20 мая мог и не стоять.

Проезжая часто через позиции в Киевской области, я вижу, что ситуация с укрепрайонами не улучшается. Один из показателей реалий фортификационного оборудования Киевщины — это при въезде со стороны Житомира в Киев там стоит дот возле олимпийского медвежонка. Кто его так построил, зачем так и почему? Сергей Кривонос, эксперт

Напомним, что должностной срок полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы глава государства в 2024 году власти отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий